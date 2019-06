Com chutes na cabeça, policiais agridem catador e são afastados

Dois policiais militares agrediram um catador de material reciclável na Vila Leolpoldina, zona oeste de São Paulo. As agressões foram filmadas por uma testemunha e as imagens mostram o momento em que os agentes chutam o homem caído no chão, atingindo-o na cabeça e nas costas. A corporação informou nesta segunda-feira, 17, que os policiais foram afastados do serviço e serão investigados pela Corregedoria.

As imagens circularam nas redes sociais nesta segunda, mas o caso aconteceu na tarde do sábado, 15, na Rua Tripoli. De acordo com a Polícia Militar, a viatura foi acionada para o local após uma denúncia de extorsão. Um catador estaria se recusando a remover sua carroça da saída de um veículo até que uma motorista pagasse uma quantia em dinheiro. Segundo a corporação, o catador estaria agitado e agressivo, e teria confirmado que exigiu o pagamento para liberar o caminho do carro.