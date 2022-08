Com chegada de reforços, Botafogo pode ter variações táticas; L! projeta as possíveis mudanças de Luís Castro

admin3 20/08/2022 - 7:30 Compartilhe

Com a chegada de dez reforços nesta janela de transferências, o técnico Luís Castro terá pela frente uma nova etapa no comando do Botafogo. Depois de conviver com a escassez em determinadas posições, o português terá um leque de opções para fazer com que a equipe alce voos maiores no Brasileirão.

+ Botafogo: Saiba como estão as condições físicas das contratações

Vale lembrar que, nesta janela, chegaram o goleiro Lucas Perri, o zagueiro Adryelson, o lateral-esquerdo Fernando Marçal e o volante Danilo Barbosa. Além deles, assinaram os meias Eduardo, Gabriel Pires e Jacob Montes, assim como os atacantes Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

​

Desde o início da competição, Luís Castro tem enfrentado uma série de dificuldades para encontrar a espinha dorsal da equipe. Com isso, o português ainda não repetiu a escalação em 22 rodadas, e o time tem oscilado com uma campanha longe de ser consistente. A missão é finalizar o Brasileirão com mais tranquilidade para chegar em 2023 com o time pronto.

Para a sequência da temporada, os problemas começam a diminuir e a tarefa agora é encaixar os reforços entre os onze para se manter na elite do futebol brasileiro. Uma das reclamações de parte da torcida é a falta de variação tática do treinador, que agora terá um repertório mais qualificado.

REFORÇO MOSTRA CREDENCIAIS E EXPERIENTES NAS LATERAIS



No gol, Lucas Perri chega para disputar a posição com o ídolo Gatito Fernández e a tendência é que seja o substituto ideal com o avançar da idade do paraguaio. Na miolo de zaga, Adryelson liderou as ações defensivas contra o Atlético-GO com apenas 30 minutos em campo. O defensor mostrou credenciais para ser titular ao lado de Víctor Cuesta (Kanu, por sua vez, tem perdido espaço entre os titulares).



+ Lucas Perri é apresentado pelo Botafogo e revela admiração por Gatito: ‘Uma referência’

Além dos dois defensores, a vaga na lateral-esquerda também parece estar solidificada. Marçal chegou e ganhou a posição com experiência e força física. Na direita, Saravia e Daniel Borges seguem oscilando e ainda não conseguiram se destacar na temporada. Rafael voltou após sete meses longe dos gramados e deve se consolidar aos poucos.

POSSÍVEL ‘BOA DOR DE CABEÇA’ NO MEIO DE CAMPO

A dor de cabeça maior será no meio de campo, setor que mais ganhou reforços de qualidade nesta janela. Tchê Tchê não teve um bom início, mas subiu de produção e tem agradado. Danilo Barbosa chegou nesta janela e surge como opção e deve disputar a posição com o camisa 6.

+ Reforço do Botafogo, Junior Santos traça meta de gols para a temporada



Na articulação, Lucas Fernandes tem sido um dos destaques do time nos últimos jogos. Contudo, em um esquema com três homens no meio, os recém-chegados Gabriel Pires e Eduardo disputariam a outra posição. Uma variação com quatro homens para encaixar os dois juntos e qualificar a saída de bola seria uma boa opção para Luís Castro.

Ao longo do Brasileirão, Luís Castro também utilizou três zagueiros e fortaleceu o sistema defensivo. Mas a tendência é que com mais recursos utilize uma linha de quatro na defesa. Com as opções no meio de campo, quem perde cada vez mais espaço é Patrick de Paula, a contratação mais cara da história do clube.

A CHEGADA DO ‘HOMEM GOL’ E A DISPUTA COM ERISON

​

No ataque, Luís Castro falou sobre as opções, na última coletiva, e discrepância entre os lados. Para ele, os pontas do elenco rendem mais pela esquerda (Jeffinho, Victor Sá e Luís Henrique). Um fator que precisa ser corrigido para ter uma formação mais equilibrada. Júnior Santos é um das contratações e surge como opção podendo exercer várias funções no setor (também pela direita).



+ Além do campo: Botafogo promove ensaios fotográficos para valorizar chegadas de jogadores



Por fim, apesar de Erison ser o artilheiro do time na temporada (7 gols), Tiquinho Soares chega com experiência internacional e de Champions League. A tendência é que o centroavante conquiste a titularidade. O promissor Matheus Nascimento pode ser melhor lapidado com a chegada dos jogadores mais experientes.

Com um elenco mais qualificado, outros jogadores terão que ‘correr atrás’ para ganhar espaço no time. É o caso de Gustavo Sauer, que não conseguiu ter uma sequência e teve problemas físicos. Luís Oyama, Diego Gonçalves, Carlinhos e Lucas Piazon também ficam como opções. Da base alvinegra, Kayque (que operou o joelho), Del Piage, Hugo, Rikelmi e Lucas Mezenga seguem no elenco e tendem a evoluir com um time mais forte e competitivo.

E MAIS:

E MAIS: