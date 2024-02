Com certificação ambiental para planta no PR, Levo poderá abater 200 mil aves/dia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 18:04 Para compartilhar:

São Paulo, 8 – A Levo Alimentos, de Umuarama (PR), recebeu a certificação ambiental de instalação para ampliar seu frigorífico de aves no município, divulgou o Informe Paraná Cooperativo. Desta forma, a Levo, fruto de parceria entre a Pluma Agroavícola e a cooperativa C.Vale, poderá aumentar a capacidade de abate para 200 mil aves por dia.

A Levo Alimentos fornece seus produtos para todo o Brasil e exporta para os seguintes países: África do Sul, Angola, Argentina, Bahrein, Canadá, Catar, Chile, Coreia do Sul, Cuba, Emirados Árabes, Haiti, Hong Kong, Iraque, Japão, Jordânia, Líbia, Maldivas, Nova Caledônia, Omã, Paraguai, República do Congo, Rússia, Serra Leoa e Uruguai.

