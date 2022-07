Com Cássio e Fausto Vera, Corinthians chega em Goiânia para duelo contra o Atlético-GO; veja os relacionados Novo reforço do Timão viajou para o duelo contra o Dragão e pode ser utilizado na quarta-feira







O Corinthians chegou na noite desta terça-feira (28) em Goiânia para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-GO. Cerca de 30 torcedores corintianos recepcionaram a delegação no hotel.

+ GALERIA – Vera é o 16º! Veja os reforços do Corinthians na ‘era Duílio’

O goleiro Cássio e o meia Fausto Vera vieram com o elenco corintiano para Goiânia. O capitão do Timão foi ausência em Belo Horizonte no último domingo (24), contra o Atlético-MG, pois sentiu dores musculares. Carlos Miguel foi o substituto escolhido por Vítor Pereira e deixou boa impressão.

Mesmo com a delegação em Goiânia, a presença de Cássio no time titular não é garantida. Ele será avaliado pelo departamento médico horas antes da partida para ver se tem condições de jogo.

+ TABELA – Veja datas e horários dos jogos da Copa do Brasil



Já o volante argentino, anunciado oficialmente pelo clube alvinegro nesta tarde, está regularizado no BID da CBF e caso Vítor Pereira opte, poderá utilizar o novo camisa 33 contra o Atlético-GO

VEJA OS RELACIONADOS DO CORINTHIANS PARA O CONFRONTO CONTRA O ATLÉTICO-GO

Goleiros: Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli

Laterais: Fagner, Rafael Ramos, Bruno Melo, Fábio Santos e Lucas Piton

Zagueiros: Balbuena, Gil, Raul Gustavo e Robert Renan

Meias: Du Queiroz, Vera, Cantillo, Giuliano, Roni, Maycon, Adson, Willian

Atacantes: Róger Guedes, Yuri Alberto, Giovane e Gustavo Mosquito

E MAIS:

E MAIS: