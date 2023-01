Com Cássia Kis fora da Globo, relembre artistas que foram desligados por comportamento condenável

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 6:58 Compartilhe

Ganharam forças, nas redes sociais, rumores de que Cássia Kis será desligada da Rede Globo após o término de Travessia — novela na qual interpreta a personagem Cidália. Isso porque a atriz compareceu a acampamentos golpistas, declarou ser a favor do pedido de intervenção de estado e deu outras declarações polêmicas a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Após polêmica com a atriz, a IstoÉ Gente preparou uma lista com outros nomes do entretenimento que foram desligados de seus trabalhos por problemas de conduta. Confira:

Bruno Gagliasso

Apesar da informação ser negada pelo ator, fontes confirmam que Bruno Gagliasso teria sido demitido da Globo por mau comportamento durante a novela “O Sétimo Guardião”, exibida entre 2018 e 2019. Além de não ter se dedicado ao personagem que interpretava, Gabriel, o ator teria curtido publicações nas redes sociais que criticavam a trama.

Kevin Spacey

Ator de grandes produções, como “Beleza Americana” e “Quebrando a Banca”, Kevin Spacey foi demitido da Netflix em meio às gravações de “House of Cards”. Isso porque o ator foi acusado de estupro, assédio sexual e comportamento inadequado por diversos colegas de profissão, tendo admitido sua culpa.





Spacey ainda foi condenado, pela Justiça americana, a indenizar a Netflix em US$ 31 milhões, após a interrupção das gravações e pela necessidade de reescrever uma temporada da série.

Regina Duarte

Em 2020, a Globo decretou a demissão de Regina Duarte após a atriz aceitar o convite de Jair Bolsonaro para ser Secretária da Cultura de seu governo. Apesar de especulações de má conduta não terem envolvido o desligamento da atriz, ela também se envolveu em grandes polêmicas por suas opiniões bolsonaristas.

Charlie Sheen

Protagonista da série “Two and a Half Men”, Charlie Sheen foi demitido da produção por seu comportamento autodestrutivo, que envolvia abuso de drogas e álcool. Em nota, a Warner Bros., produtora do título, citou ter uma “opinião razoável de boa fé de que o Sr. Sheen cometeu crimes envolvendo torpeza moral”.

O personagem de Sheen foi morto em 2011 e substituído por Ashton Kutcher.

José Mayer

José Mayer admitiu ter assediado sexualmente a figurinista Su Tonani durante as gravações da novela “A Lei do Amor”, em 2016, e foi afastado das produções da Rede Globo. O ator, entretanto, foi demitido somente em 2019.

Dado Dolabella

Conhecido por calorosas brigas públicas, Dado Dolabella foi demitido da Record em 2014, durante as gravações de “Vitória”. O motivo? Sua briga com o produtor Carlos Henrique Andrade, que acusou o ator de tê-lo empurrado de uma escada.





