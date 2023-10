Com cascata e formato de Ilha: veja fotos da piscina de Rodrigo Faro que ‘dispensou’ ajuda de prestador de serviço

“Por isso que vou continuar pobre, pois pagaria com muito gosto para devolver pra sociedade o que lucro!”, comentou um usuário. “Eu pago 200 pro piscineiro em uma piscina de 6 metros [risos]. Imagina essa! Mesquinho demais”, opinou outro.

A piscina luxuosa de Rodrigo Faro

Em fevereiro de 2019, Rodrigo Faro informou aos seus seguidores no Instagram uma novidade: a área de lazer de sua casa, com uma impressionante piscina, ficou pronta. “E não é que a piscina ficou pronta? Que delícia de final de semana em casa com minhas princesas!”, escreveu ele ao postar uma foto ao lado das filhas e da mulher, Vera Viel.

A luxuosa mansão de Faro, localizada num condomínio de luxo em Alphaville, São Paulo, ficou famosa por sua porta gigante, pela enorme sala de estar e por parecer com um verdadeiro resort, já que conta com playground, academia, sala de massagem, sauna e até elevador. Mas o que definitivamente mais chama a atenção no lar do comunicador é a piscina em meio a uma espécie de ilha particular.

Aquecida 24 horas por dia e medindo cerca de 300 metros quadrados, a piscina de Rodrigo Faro ainda abriga, em seu centro, uma pequena ilha com coqueiro. A obra é feita com tanque com terra recoberta com areia, pedras e seixos naturais.

A piscina de Rodrigo Faro também tem uma cascata e escotilhas de vidro panorâmico.

