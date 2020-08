Com casaco emprestado, Cesar Tralli posa no chão da Globo e reclama: ”Que sexta gelada é essa”

A frente fria que chegou em São Paulo pegou muitas pessoas desprevenidas, inclusive o jornalista Cesár Tralli, que usou a sua rede social para contar o perrengue que passou nesta sexta-feira (21).

Tralli publicou no Instagram um clique em que aparece sentado no chão da Globo, usando com um casaco, um cachecol e um agasalho – ambos emprestados.

“Campanha do Agasalho. Ainda bem que tenho um chegado aqui que me emprestou uma ‘coberta’. Muito obrigado Isaac Oliveira. Que sexta gelada é essa em São Paulo? Jesus amado…”, escreveu o apresentador na legenda da postagem. Sensibilizados com a foto de Cesár Tralli, alguns seguidores e admiradores comentaram o post: “Força, aqui também está muito!”, disse um internauta, “Se escondendo do frio é?”, falou outro.

Confira a publicação de Cesar Tralli:

