Com carreira internacional de sucesso, Diogo Snow traz exposição a São Paulo

Com uma carreira internacional de sucesso, Diogo Snow é um multiartista conhecido por seus trabalhos inovadores em grafite. Cores fortes, cartoons, figuras realistas e abstratas se misturam em telas que atraem a atenção de grandes estrelas. Drake, Neymar, Justin e Hailey Bieber, Megan Thee Stallion e Sean Paul são só alguns nomes que fazem parte da sua clientela.

Em 21 de julho, a partir das 18h, o paulista retorna às origens com a abertura de sua primeira exposição no Brasil, na ZIV Gallery, localizada no coração do Beco do Batman, em São Paulo. A mostra contará com 16 peças inéditas, que são produzidas com spray e materiais como acrílico, resina e até pó de diamante.

A arte sempre fez parte da vida de Snow. Foi na adolescência fazendo pichações e depois grafites em paredes e muros de Santo André, na Grande São Paulo, que iniciou sua trajetória. Há vinte anos radicado em Toronto, Canadá, o artista conquistou a cena global com suas obras influenciadas pela pop art.

“Já fazia alguns grafites aos 14 anos. Ainda não via como uma profissão, mas era apaixonado por isso e, no fundo, sempre soube que seria artista. Também amo música e me liguei a ela ainda jovem, inclusive participei de bandas que acabaram não indo para frente. Mas a arte, de diferentes formas, esteve presente na minha trajetória. Sou muito grato por ter acreditado na minha vocação e ter conquistado tantas coisas através dela”, conta Snow.

Sua assinatura é o estilo Pink Punk, com as cores rosa, preto e branco marcando presença nas obras. Além de produzir telas, ele explora superfícies como tecidos, carros e grandes murais. As suas produções podem ser encontradas em importantes restaurantes de Toronto; na Petroff Gallery, também localizada na cidade; e, em breve, na ZIV Gallery, em São Paulo.

Atraído por desafios, ele surpreendeu o público do Art Basel Miami 2021 ao usar um guindaste para levantar um Lamborghini EVO1 e customizar o carro ao vivo. Outro grande projeto foi a personalização de um iate – o primeiro e único da estética Pink Punk. Diogo ainda se consagrou como o primeiro artista a pintar uma Ferrari utilizando spray no Canadá.

“Gosto muito de fazer coisas diferentes! Eu já estava há dois anos pensando na ideia de pendurar um carro de luxo para pintar de cabeça para baixo. O filho do Nelson Piquet, Nelsinho Piquet, corria com essa Lamborghini em Miami e foi ele que permitiu que a gente entrasse nesse desafio! Ele nos colocou em contato com a Ansa Motors, a empresa dona do carro, que super abraçou a ideia. Foi um desafio bem legal e, no final, nós ainda vendemos a arte digital como um NFT.”

O artista é colaborador de arte da Bieber Industries, companhia do cantor Justin Bieber, e desenvolve as peças gráficas da empresa desde 2020. Atento às tendências de moda, dedica-se ainda à sua linha de roupas, “ArtGang”, desenhando peças exclusivas e limitadas. Ele também assinou a coleção “Woodpecker X Diogo Snow”, em parceria com a marca vegana e high fashion Woodpecker Coats, e a linha de fragrâncias de luxo “Addicted by D-Snow”, em colaboração com a Elegance Aroma.

Ligado às causas sociais, Diogo Snow pintou um caminhão que levava alimentos aos trabalhadores da linha de frente durante a pandemia. Já em 2022, colaborou com o “The Beautiful Game”, jogo de futebol organizado por Ronaldinho e Roberto Carlos para arrecadar fundos em prol da pesquisa sobre o câncer. Ele criou mochilas e itens de vestuário presenteados aos jogadores, além de mostrar as habilidades em campo no time de Ronaldinho.

