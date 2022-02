Com Cano como titular e repleto de mudanças, Fluminense está escalado para duelo com a Portuguesa. Veja!

O Fluminense já está confirmado para o duelo com a Portuguesa, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Com uma equipe repleta de novidades, o técnico Abel Braga depositou as fichas no poder de fogo de Germán Cano para levar a melhor no confronto que acontecerá neste domingo (13), no Nilton Santos.

Cano terá como parceiro de ataque Jhon Arías. Outra novidade será Nathan, reforço que recebe nova oportunidade.





O goleiro Fábio também receberá uma chance. Apenas Cris Silva foi mantido como titular. Como os laterais Marlon e Pineida estão machucados, Danilo Barcelos, que inicialmente está fora dos planos, voltou a ser relacionados.

Outra novidade entre os relacionados é Gabriel Teixeira. O jovem, reprovado nos exames do Al Wasl, será alternativa para Abelão pela primeira vez no ano.

A equipe titular tem: Fábio, David Duarte, Manoel e Luccas Claro; Calegari, Martinelli, Nonato, Nathan e Cris Silva; Jhon Arias e Germán Cano.

O Fluminense tem 12 pontos ganhos na Taça Guanabara, um a menos que o Vasco.

