Com câncer terminal, Isabel Veloso rebate críticas à sua gravidez e esclarece expectativa de vida

Da Redação 13/08/2024 - 15:25

A influenciadora Isabel Veloso, 18 anos, rebateu as críticas que recebeu após anunciar sua gravidez em meio a um câncer em estágio terminal. Na última segunda-feira, 12, ela usou as redes sociais para fazer um desabafo e falar sobre sua estimativa de vida.

Através do s Stories do Instagram, a jovem explicou sobre a estabilização da doença. Ela foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e após um longo tratamento, ouviu dos médicos, em janeiro deste ano, que a doença estava em estágio terminal e que ela teria mais seis meses de vida. Dois meses depois, Isabel e o namorado, Lucas Borba, se casaram.

No último domingo, 11, a influenciadora anunciou estar grávida.

“A quantidade de gente mal informada vindo disseminar ódio, onde citei em diversas reportagens e Stories falando que a doença encontra-se estabilizada, e que os 6 meses são apenas expectativa médica, não tempo certeiro, me assusta”, iniciou ela em um texto, referindo-se à doença e à expectativa médica.

“Entrevista que dei e expliquei isso, apenas não querem ler e gostam de ganhar engajamento pra tornar uma coisa tão bonita, a pior do mundo”, lamentou ela, informando o a publicação de entrevista citada.

“Sinto que a cannabis ajudou muito mais minha vida emocional que qualquer outro remédio. Hoje é a única medicação que uso para a ansiedade”, destacou ela no texto.

