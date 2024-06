Com câncer terminal, Isabel Veloso comenta evolução do tumor: ‘Está bem lento’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 7:45 Para compartilhar:

Isabel Veloso, influencer de 18 anos, que mostra a rotina convivendo com um câncer em estágio terminal, desabafou sobre a evolução de seu tumor. No Instagram, na segunda-feira, 3, a jovem disse que está sentindo o crescimento de um nódulo no pescoço, mas, ainda assim, está em processo lento.

+ Com câncer terminal, Isabel Veloso tem ameaça infarto e interrompe lua de mel: ‘Morfina e ansiedade’

“Meu crescimento tumoral não está nem dentro do esperado. Está bem lento, mas já faz uns dois dias que o que tenho no meu pescoço está mais inchadinho. Ele fica bem acima da minha cicatriz. Ele está bem pequenininho, mas deu uma crescida. Um mês atrás, ele estava bem menor, mal sentia ele. Nada muito fora do controle”, contou.

O diagnóstico de Isabel Veloso

Aos 15 anos, Isabel Veloso recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que tem origem no sistema linfático. Em janeiro deste ano, ela descobriu que a doença seria incurável e parou com os tratamentos. “Eu sou terminal porque eu não faço mais tratamento oncológico devido ao tempo de vida que eu tenho”, explicou.

Em dezembro de 2023, ela foi submetida a um transplante de medula óssea e fez quimioterapia. Os médicos então consideraram que ela havia sido curada. Porém, a doença retornou de forma mais agressiva, chegando à condição de câncer terminal.

Isabel tem um tumor de 17 centímetros, localizado próximo ao coração e entre os dois pulmões. No início deste mês, a influencer disse que o crescimento do tumor estava estabilizado.

“Fui fazer uma tomografia e estou bem feliz com o resultado, mostrou que o tumor está estabilizado no crescimento, ainda está pequeno, está dando certo, quem sabe fico mais tempo por aqui. Estou muito feliz com isso. Queria agradecer vocês por cada mensagem de carinho que recebi antes de realizar a tomografia”, compartilhou.