Com câncer terminal, influenciadora Isabel Veloso comemora aniversário de 18 anos

Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal, completa 18 anos nesta sexta-feira, 17, e compartilhou com seus seguidores no Instagram um texto em que celebra a data. A jovem paranaense foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin incurável desde janeiro deste ano.

Em seu perfil, Isabel, que mora atualmente na cidade de Dois Vizinhos, comemorou mais um ano de vida.

“Meus 18 anos. Desde que fui diagnosticada, sempre falei que iria comemorar meu aniversário como se fosse o último. Não tendo a maior festa, mas, sim, na melhor festa. Que não significa grandiosidade, significa amor”, disse ela na legenda da publicação no Feed em que aparece sorridente.

“Estar com as pessoas que amo, isso faz ser o melhor aniversário. Não preciso estar no lugar mais caro, mas tendo uma mesa farta e poder partilhar com eles, isso é a maior riqueza. Obrigada, Jesus, pelo meu aniversário”, continuou.

“Hoje quando acordei, fiz um pedido ao Senhor; que você me permita viver muitos ‘parabéns e felicidades’ e que no meu próximo aniversário eu esteja com a família aumentada”, desejou ela.

Aos 15 anos, Isabel Veloso recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que tem origem no sistema linfático. Em janeiro deste ano, ela descobriu que a doença seria incurável e parou com os tratamentos.

“Eu sou terminal porque eu não faço mais tratamento oncológico devido ao tempo de vida que eu tenho”, explicou.

Em dezembro de 2023, ela foi submetida a um transplante de medula óssea e fez quimioterapia. Os médicos, então, consideraram que ela havia sido curada. Porém, a doença retornou de forma mais agressiva, chegando à condição de câncer terminal.

