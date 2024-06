Com câncer, Kate Middleton pede desculpas por ausência em evento

Atualmente em quimioterapia preventiva contra um tipo de câncer não especificado, Kate Middleton lamentou não poder participar do ensaio do Trooping the Colour, o desfile de aniversário do rei Charles. A princesa de Gales, que é a coronel honorária e comanda o evento, enviou uma carta à Guarda Irlandesa com seu pedido de desculpas.

O registro foi compartilhado pela Guarda Irlandesa no X, antigo Twitter, neste sábado, 8. Na carta, Kate diz sentir muito por não poder estar presente, mas expressa seu orgulho “de todo o Regimento à frente da Revisão do Coronel e do Trooping the Colour”.

Leia na íntegra:

“Estou escrevendo para que você saiba o quão orgulhosa eu estou de todo o Regimento à frente da Revisão do Coronel e do Trooping the Colour. Agradeço a todos que participaram deste ano praticando há meses e dedicando muitas horas para garantir que seus uniformes e exercícios estejam imaculados.

Ser sua coronel continua sendo uma grande honra, e lamento muito não poder receber a saudação na Revisão do Coronel deste ano. Por favor, transmita minhas desculpas a todo o Regimento, mas espero poder representar todos vocês mais uma vez em breve.

Por favor, envie meus melhores votos e boa sorte a todos os envolvidos.”

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.

We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.

Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS

— Irish Guards (@irish_guards) June 8, 2024