Com câncer de mama, Camila Campos celebra ter conseguido se sentar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2024 - 16:03 Para compartilhar:

A cantora gospel Camila Campos, de 29 anos, compartilhou um vídeo nesta sexta-feira, 26, no qual comemora ter conseguido se sentar. A esposa de Léo Zagueiro, ex-jogador do Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras, foi diagnosticada com câncer de mama em estado avançado na segunda semana de julho, e a doença se espalhou para os ossos.

+ Saiba quem é Camila Campos, cantora diagnosticada com câncer aos 7 meses de gravidez

+ Com câncer, cantora Camila Campos dá à luz Sofia; veja fotos do parto

“Nas pequenas coisas eu vejo a mão de Deus. Por tantas vezes eu sentei e não percebi que era algo tão importante, mas hoje eu te agradeço Senhor!”, escreveu a artista, no vídeo publicado em seu Instagram. Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Campos (@camilacamposp)

Na sexta-feira, 26, a esposa de Léo Zagueiro deu à luz Sofia, que nasceu prematuramente. Camila estava grávida de sete meses quando foi diagnosticada com câncer de mama.