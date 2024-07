Com câncer, cantora Camila Campos dá à luz Sofia; veja fotos do parto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2024 - 10:40 Para compartilhar:

Camila Campos compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira, 26, fotos e vídeos do parto de Sofia, sua filha caçula com o ex-jogador de futebol Léo. Na quinta-feira, 25, ela já tinha atualizado os fãs com imagens a caminho da sala de cirurgia para o nascimento da bebê – que aconteceu na quarta-feira, 24.

“São tantas emoções, uma mistura de alegria com expectativa, esperança e medo. Devagarzinho, a gente vai organizando as emoções. Ficamos surpresos e muito felizes com o carinho e o amor de tantas pessoas que estavam lá para nos abençoar, orar e apoiar”, iniciou o relato.

+ Saiba quem é Camila Campos, cantora diagnosticada com câncer aos 7 meses de gravidez

“Grandes amigos, enfermeiros, copeiras, médicos e funcionários, praticamente todo o hospital, proclamaram palavras de vida para Sofia e para mim”, finalizou.

A cantora gospel de 29 anos de idade passou a detalhar a sua rotina nas redes sociais desde que recebeu o diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado, em meados de julho. A notícia chegou até ela quando estava no sétimo mês de gestação da herdeira. Já nesta semana, Camila contou que a doença espalhou para os ossos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Campos (@camilacamposp)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Campos (@camilacamposp)