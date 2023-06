Com campanha irregular na Série B, Ceará demite o técnico Eduardo Barroca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 23:04 Compartilhe

Oscilando na Série B do Brasileiro, o Ceará optou por demitir o técnico Eduardo Barroca do comando técnico. A decisão veio duas horas depois do empate sem gols com o Avaí, na Arena Castelão, pela 14ª rodada. Além dele, deixam o clube os auxiliares Felipe Lucena e Anthoni Santoro.

Um dos favoritos ao acesso, o Ceará ocupa a sétima colocação, com 21 pontos, a seis do G-4 – zona de acesso. O time não vence há três jogos, sendo dois empates e uma derrota. No duelo contra o Avaí, o time cearense atuou boa parte do segundo tempo com um a mais e ainda teve um pênalti desperdiçado.

Contratado em maio para substituir Gustavo Morinigo, Eduardo Barroca estreou com uma derrota para o Sport, mas mesmo assim se sagrou campeão da Copa do Nordeste, nos pênaltis. Ao todo foram 12 jogos, seis vitórias, dois empates e quatro derrotas. Na Série B, a instabilidade fez com que a torcida questionasse o trabalho do treinador.

Barroca começou sua carreira como treinador do sub-20 do Botafogo e conta com passagens por Atlético Goianiense, Bahia, Coritiba, Vitória e Avaí. Nos dois primeiros, conquistou o acesso à Série A nos anos de 2019 e 2022.

