Com cada vez mais espaço na Chapecoense, Ronei não teme pressão crescente Atleta entende que o simples fato de estar no clube já é elemento motivador de cobrança e entende que "fardo" é dividido entre todos os jogadores

Aos poucos, o meio-campista Ronei parece encontrar seu espaço no elenco da Chapecoense, chegando nesse ano a marca de oito partidas dentre os profissionais depois de, no primeiro ano com atuações na equipe principal, ter jogado apenas duas vezes.

E, pensando na possibilidade de estar mais “visado” também acarretar uma maior pressão por boas atuações, o jogador disse ao site oficial do Verdão do Oeste que encara esse processo com bastante naturalidade.

Isso porque, para ele, existe uma divisão igualitária desse “fardo” para todos os integrantes do clube, sendo preciso pensar nesse elemento como algo inerente ao fato de vestir uma camisa importante do futebol nacional:

– A cobrança vai existir de qualquer forma, tanto para o mais novo quanto para o mais velho. Então a cobrança já vem desde cedo, desde as categorias de base. No profissional já é meu terceiro ano, então desde ano passado tenho entrado em alguns jogos e a responsabilidade vai existir de todas as formas. Então tem que saber que é uma oportunidade única e que precisa agarrar.

– Fico muito feliz por estar tendo oportunidade numa grande liga, que é a Série B e espero que junto com meus companheiros a gente conquiste nossos objetivos. A comissão técnica tem dado todo suporte e apoio para que a gente continue crescendo e evoluindo a cada momento – acrescentou o jogador que é cria da base da Chape.

Com o adiamento do confronto do meio de semana pela Série B frente ao CSA mediante ao alto número de casos positivos de Covid-19 por parte do adversário, o próximo compromisso será domingo (16) às 11h na Arena Condá recebendo o Sampaio Corrêa.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também