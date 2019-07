Com Buffon, Juve vence Inter nos pênaltis

SÃO PAULO, 24 JUL (ANSA) – O goleiro veterano Gianluigi Buffon foi a grande estrela do jogo desta quarta-feira (24) entre Juventus e Inter de Milão pela International Champions Cup (ICC).

Aos 41 anos e de volta à Juventus após uma passagem pelo Paris Saint-Germain (PSG), Buffon entrou no segundo tempo da partida, com o placar empatado em 1 a 1. Com o fim do tempo normal e a chegada dos pênaltis, Buffon fez três defesas e garantiu a vitória da Juve em Nanjing, na China.

No tempo regular, quem abriu o placar foi a Inter, com um gol contra do recém-contratado Matthijs De Ligt, o zagueiro mais caro da história. A Juve empatou no segundo tempo com Cristiano Ronaldo. (ANSA)