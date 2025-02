Com brilho de Dybala, Roma avança às oitavas da Liga Europa

ROMA, 20 FEV (ANSA) – Em um jogo de cinco gols no Estádio Olímpico, na Itália, a Roma contou com o brilho do atacante Paulo Dybala para derrotar o Porto por 3 a 2 pelo duelo de volta dos playoffs da Liga Europa.

Após o primeiro embate em terras portuguesas terminar empatado em 1 a 1, as duas equipes saíram em busca da vitória na capital italiana. Na etapa inicial, Samu Aghehowa abriu o placar para os visitantes, mas os portistas sofreram com a “Joya”.

Em um espaço de menos de cinco minutos, Dybala aproveitou o bom momento giallorosso e balançou as redes duas vezes para colocar os romanos na frente do placar.

A situação estava mais confortável aos comandados de Claudio Ranieri e melhorou muito com a precoce expulsão de Stephen Estáquio, logo no início do segundo tempo.

Atuando com um a mais no gramado, a Roma tomou controle do embate e achou o terceiro tento, com Niccolò Pisilli. Nos acréscimos, Devyne Rensch marcou um gol contra, mas não foi o suficiente para impedir a eliminação do Porto. (ANSA).