Com bom início no CRB, Wesley foca em sequência no clube alagoano

Um dos principais nomes do CRB nas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras falou sobre o início positivo com a camisa do clube alagoano. Segundo o jogador, que estava no Avaí recentemente, a meta é continuar evoluindo.

– Esse início no CRB tem sido muito bom para mim. Estou mantendo uma intensidade importante nestas últimas semanas. Venho trabalhando muito para crescer de produção com a camisa do clube na Série B. Quero fazer uma grande reta final de temporada com todos aqui no elenco – afirmou.

De acordo com Wesley, conquistar o acesso é um objetivo para todos no clube.

– O acesso será algo histórico para todos, mas temos que manter os pés no chão para que isso seja possível. Vamos pensar jogo a jogo, passo a passo.

O CRB volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Cruzeiro, dentro de casa, pela 27ª rodada do Brasileirão da Série B. Atualmente, a equipe alagoana está na 13ª posição na tabela com 33 pontos, dez atrás do G4.

