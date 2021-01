Com Boca X Santos exclusivo, Fox Sports lidera Ibope da TV fechada Partida de ida das semifinais da Libertadores garantiu a liderança de audiência da emissora

A Fox Sports liderou a audiência da TV fechada com a transmissão exclusiva da partida entre Boca Juniors e Santos, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. A exibição do empate sem gols fechou com 7 pontos de média e 9 de pico no Painel Nacional de Televisão (PNT). O canal esportivo da Disney também exibirá com exclusividade o confronto de volta. Os dados foram divulgados pelo site “UOL”.

Boca x Santos só perde para dois jogos no ranking de transmissão da Libertadores: Santos x Grêmio, em 16 de dezembro de 2020, e Barcelona de Guayaquil (EQU) x Flamengo, em 22 de setembro do ano passado. As partidas marcaram 8,5 e 9 pontos, respectivamente.

A partida da La Bombonera contou com narração de João Guilherme e comentários de Zinho, Gustavo Hofman e Carlos Eugênio Simon. Santos x Boca Juniors, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira, às 19h15, também contará com a mesma equipe de transmissão no Fox Sports. Quem vencer garante a vaga nas semifinais. Empate com gols dá a vaga ao time argentine; empate sem gols leva a decisão para os pênaltis.

Já o duelo de volta entre Palmeiras e River Plate (ARG) será na próxima terça-feira, às 21h30, com transmissão do SBT e Conmebol TV. A partida será realizada no Allianz Parque. O Alviverde encaminhou a classificação com uma vitória por 3 a 0 em Avellaneda, podendo perder por até dois gols de diferença para ir à final.

