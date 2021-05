Com boas atuações no Guarani, Andrigo é sondado por clubes do exterior

O meia Andrigo tem, definitivamente, correspondido as expectativas desde sua chegada ao Guarani. No Paulistão desta temporada, ele foi o artilheiro do time com quatro gols anotados onde, através das boas atuações, o meia já desperta interesse de clubes da Croácia e dos Emirados Árabes que sondaram a situação do atleta. A informação foi apurada pelo Futebol Latino.

Desde sua chegada ao clube de Campinas, Andrigo “tomou conta” do meio campo do Bugre. Tanto é que ele já conseguiu, em somente 11 partidas (10 delas como titular, fazer mais gols do que na última temporada inteira quando atuava pelo CSA. No clube alagoanos foram 29 partidas em todo o ano futebolístico de 2020 (que terminou em 2021) e dois tentos assinalados.

O jogador foi também o que mais finalizou no elenco do Bugre, com 17 finalizações e quatro tentos assinalados. Em cruzamentos, Andrigo também foi o líder do plantel nesse fundamento no Paulistão, dando 18 cruzamentos certeiros.

Andrigo representou o Guarani na Seleção Final do SofaScore do Paulistão, um dos mais populares sites de estatísticas do Brasil. além de entrar em três seleções da semana do portal. O contrato de Andrigo com o Bugre vai até o final do ano.

