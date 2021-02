Com boas atuações no Goiás, Miguel Figueira sonha com convocação para Seleção Brasileira Olímpica Jogador tem sido monitorado por clubes do futebol europeu

Mesmo com a péssima fase que o Goiás atravessa no Campeonato Brasileiro, o meio-campo Miguel Figueira tem conseguido se destacar. Cria das categorias de base do clube, o jogador de 20 anos é apontado com uma das mais promissoras revelações dos últimos anos no esmeraldino.

Com 27 jogos e três gols marcados na temporada 2020, o jogador apresenta bons números no sistema ofensivo, sempre aparecendo entre os principais atletas do clube. Miguel, por exemplo, é o terceiro maior garçom da equipe e, além disso, ainda aparece como um dos principais dribladores do time, segundo o aplicativo de dados do futebol, SofaScore.

Os bons números individuais e a importância para o sistema do Goiás fizeram Miguel Figueira entrar no radar de clubes europeus. Recentemente equipes da Espanha, Alemanha e França fizeram contato com o empresário Ulisses Jorge, que gere a carreira do jogador, em busca de informações do atleta, que tem contrato até 2022 com o Goiás.

Miguel também está sendo observar pelo técnico André Jardine, que ainda busca o grupo ideal para defender a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio. O camisa 80 do Goiás se diz pronto para defender o grupo sub23 da Seleção Brasileira caso a oportunidade apareça.

– É um sonho pra todo jogador vestir a camisa da seleção, então eu mantenho esse sonho comigo. Me esforço diariamente para conseguir bons resultados para o Goiás, e estarei sempre pronto para defender o meu país – disse Miguel.

Na 18ª colocação com 29 pontos, o Goiás recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (03), na Serrinha, às 21:30h. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

