Com boa vantagem, Botafogo recebe o Patronato para avançar na Sul-Americana

O Botafogo segue em excelente momento na temporada, mas terá que deixar o Brasileirão de lado para se concentrar em mais um confronto decisivo na Copa Sul-Americana. O time carioca recebe o Patronato, da Argentina, nesta quarta-feira, às 19h, no Engenhão, pelo jogo de volta dos playoffs, que vale vaga nas oitavas de final.

O Botafogo defende sua invencibilidade na Sul-Americana, já que na primeira fase venceu duas partidas e empatou quatro, terminando em segundo lugar do Grupo A. Por isso, foi necessário jogar os playoffs com o Patronato, que ficou em terceiro na fase de grupos da Copa Libertadores.

No jogo de ida, na Argentina, os brasileiros construíram vantagem importante ao vencerem por 2 a 0, com gols de Janderson e Carlos Alberto. Assim, podem perder por até um gol de diferença. Em caso de derrota por dois gols, por qualquer placar, a decisão vai para os pênaltis.

Além da permanência no torneio continental, o Botafogo quer seguir com sua excelente campanha na temporada. O time venceu seus quatro últimos jogos e a última derrota foi em 3 de junho, quando sofreu 1 a 0 para o Athletico, em Curitiba (PR).

Dentro de casa, a campanha é ainda mais impressionante, já que não é superado desde 8 de março, quando perdeu para a Portuguesa-RJ, por 1 a 0, ainda pelo Campeonato Carioca. No Brasileirão, o time lidera com 39 pontos, seguido por Flamengo, com 27, e Grêmio, com 26, que tem um jogo a menos.

Os treinos do Botafogo já estão sendo comandados por Bruno Lage, mas o treinador ainda não tem sua documentação totalmente regularizada. Portanto, sua presença no gramado é incerta. Caso não possa, a tendência é que Lúcio Flávio seja o escolhido, já que Cláudio Caçapa retornou ao Lyon.

Com a boa vantagem conquistada, Bruno Lage pode poupar vários titulares. Uma das novidades pode ser o goleiro Gatito Fernández, que não joga desde novembro de 2022 por conta de uma lesão no ombro. Ele se recuperou, mas viu Lucas Perri dominar a posição. Desfalque certo é o volante Marlon Freitas, punido com dois jogos de suspensão por cartão vermelho, um já cumprido.

O Patronato, que está na segunda divisão argentina, entrou em campo contra o Gimnasia Mendoza na última sexta-feira e venceu por 1 a 0. Com isso, tem 24 pontos, mas fora do G-8. Sem baixas, o técnico Rodolfo de Paoli escalará o que tem de melhor para buscar a recuperação.

