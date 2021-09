Com boa atuação e assistência, Riquelme, do Vasco, se emociona ao relembrar do avô: ‘Momentos difíceis’ O lateral-esquerdo deu assistência para o primeiro gol do Cruz-Maltino na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás. O atleta revelou que faz três meses da morte de seu avô, vítima da Covid-19

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Vasco tem mostrado evolução em campo e tem sido mais competitivo. Com isso, a atuação desta noite foi uma das melhores da temporada e o time bateu o Goiás por 2 a 0 diante de 3189 vascaínos. O jogo também foi especial para o lateral-esquerdo Riquelme, que deu a assistência para o gol de Morato e se emocionou ao relembrar do avô, José Manoel, que faleceu há três meses, vítima da Covid-19.

– Há três meses eu perdi meu avô, hoje faz três meses que eu perdi ele. Eu tenho passado por muitos momentos difíceis. Dentro de casa recebo apoio dos meus pais, estou feliz pela vitória, tenho certeza que se a gente continuar nessa pegada a gente vai subir. Hoje faze três meses que meu avô José Manoel faleceu, quero homenagear ele – disse o lateral, emocionado, aos canais SporTV.

Com o triunfo, o Cruz-Maltino soma 40 pontos e agora aguarda a sequência da rodada para tentar diminuir a diferença para o G4, que atualmente é de 4 pontos, com um jogo a mais. Caso CRB volte a tropeçar, a equipe aumentará as chances de encostar nos quatro primeiros e sonhar ainda mais com o acesso.

O próximo compromisso do Vasco será no domingo, dia 3, às 18h15, no Estádio Lourival Batista, o Batistão, diante do Confiança (SE), em Sergipe. A partida é válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

