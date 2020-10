Com boa atuação de Neymar, PSG goleia lanterna, assume ponta e pressiona Lille

Com ótima atuação de Neymar na criação das jogadas e gols de Mbappé e Kean, o Paris Saint-Germain terminou o sábado na liderança do Campeonato Francês. Em partida válida pela oitava rodada, goleou o Dijon por 4 a 0, no Parque dos Príncipes, e deixou o Lille sob pressão.

O PSG, afinal, após começar a sua campanha com duas derrotas, emplacou o sexto triunfo consecutivo e chegou aos 18 pontos. Assim, tem um a mais do que o Lille, que neste domingo vai visitar o Nice. E deixará definitivamente a liderança se não triunfar na Riviera França. Já o Dijon, com apenas dois pontos, está na lanterna.

Atuando em casa, o PSG iniciou a partida com três brasileiros entre os seus titulares: Marquinhos e Rafinha, além de Neymar. E não demorou para abrir o placar. Logo no segundo minuto do jogo, Bakker avançou pela ponta esquerda até a linha de fundo e cruzou para Kean, que se antecipou ao marcador e finalizou de chapa para fazer 1 a 0.

Mas o gol no começo não diminuiu o ritmo da partida, que teve um primeiro tempo bastante movimentado, com chances para os dois lados, embora de predomínio do PSG, que finalizou 12 vezes, duas a mais do que o adversário. O Dijon, mesmo, quase empatou o jogo logo depois, após um recuo errado de Marquinhos. E Neymar também apareceu com perigo, acertando o travessão em um cabeceio e cobrando uma falta para fora.

Ele não marcou nesses lances, mas construiu toda a jogada do segundo gol de Kean. Aos 22 minutos, ao ser lançado na esquerda, em contra-ataque, ganhou a disputa com um marcador, entrou na área, deu drible seco e rolou para o italiano finalizar às redes: 2 a 0. E em uma atuação de vários passes perigosos, voltou a colocar companheiros em boas condições, especialmente Danilo em jogadas de bola parada. Mas o português não teve precisão suficiente nas finalizações.

O ritmo não foi o mesmo na etapa final, mas o jogo seguiu franco. E quem brilhou no fim foi Mbappé, que marcou duas vezes. Primeiro, aos 36 minutos, Neymar lançou o companheiro em contra-ataque. Ele entrou na área e bateu cruzado e de esquerda para fazer 3 a 0. Depois, aos 42, o brasileiro achou Sarabia na direita. Ele apenas precisou escorar para Mbappé empurrar às redes, fechando o triunfo.

A partida não contou com a presença de público no Parque dos Príncipes em função de medidas restritivas por causa da pandemia do coronavírus. Neste caso, a partida começou às 21 horas (locais), horário em que se inicia o toque de recolher em Paris.

No outro jogo do dia pelo Francês, o Olympique de Marselha derrotou o Lorient por 1 a 0, fora de casa, e ascendeu ao quarto lugar, com 15 pontos. Já o time mandante parou nos sete, na 17ª colocação. O único gol da partida foi marcado pelo argentino Leonardo Balerdi.

CORONAVÍRUS – A partida entre Lens e Nantes, que seria disputada neste domingo, foi adiada após o Lens registrar 11 casos de covid-19 em seu elenco. Também neste sábado, o PSG comunicou que um jogador do seu elenco testou positivo para o coronavírus, mas sem revelar a identidade. Ele cumpre isolamento. A identidade não revelada, mas a imprensa francesa afirma que se trata do goleiro Alexandre Letellier.

