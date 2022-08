Com boa atuação de David Neres, Benfica atropela Midtjylland no play-off da Champions League Encarnados dão show, David Neres vai bem e equipe passa por cima de equipe dinamarquesa no jogo de ida







O Benfica estreou com estilo na temporada e na Champions. Os Encarnados dominaram e atropelaram o Midtjylland em casa pela terceira fase do play-offs da Champions League. Os lusitanos venceram por 4 a 1 com três de Gonçalo Ramos e um de Enzo Fernandez. David Neres teve uma boa atuação e deu duas assistências.



SHOW ENCARNADO E DE NERES

O Benfica começou a ter mais ações do jogo após os primeiros minutos de jogo, pressionando, tendo mais a posse de bola e chegando com perigo, não deixando o adversário respirar. O time de Roger Schmidt fez um bom começo, com David Neres levando perigo e dando caneta. Durante a etapa inicial, a equipe portuguesa conseguiu ter 78% de posse de bola.

TEMPERO BRASILEIRO

Os Encarnados abriram a conta com participação brasileira. David Neres tabelou e invadiu a área chegando até a linha de fundo antes de cruzar na cabeça de Gonçalo Ramos, que mandou para dentro e abriu a conta para a equipe lisboeta.

Aos 32 minutos, saiu o segundo do Benfica e de Gonçalo Ramos e mais uma vez, com David Neres participando. O brasileiro abriu pelo lado direito, deixou o marcador na saudade e cruzou bonito para o centroavante benfiquista deixar o segundo.



GOLAÇO ARGENTINO

No finalzinho do 1° tempo, o Benfica ampliou com um golaço de Enzo Fernández que acertou um lindo voleio no canto para marcar o terceiro dos encarnados na Luz.

NO TRAVESSÃO

Logo aos 4 minutos da etapa complementar, João Mário recebeu belo passe dentro da área e ficou de frente para o gol, mas isolou a bola na hora de concluir.

David Neres seguia levando perigo e aos 13 minutos do 2° tempo, o brasileiro quase marcou o dele. Ele puxou contra-ataque com Rafa Silva e abriu em velocidade pelo lado esquerdo e ficou cara a cara com o gol, mas acertou o travessão.

HAT TRICK DE GONÇALO RAMOS

Em noite inspirada, Gonçalo Ramos marcou o seu terceiro e sacramentou o hat trick. Gilberto cobrou lateral rápido e Rafa Silva cruzou para Ramos fazer o quarto dos encarnados aos 16 minutos.

Os portugueses seguiram buscando marcar mais gols e aos 30’, Ramos furou após um bate-rebate na área e a bola ficou com o goleiro.

PÊNALTI

Dois minutos depois da chance perdida pelo Benfica, os dinamarqueses tiveram um tiro penal. Em um lance duvidoso, o árbitro marcou pênalti de Morato em Paulinho, após tentativa de chute do brasileiro do Midtjylland. Pione Sisto foi para a bola e cavou com estilo para diminuir a vantagem da equipe portuguesa.

ESTREIA NO PORTUGUÊS E VOLTA

Os Encarnados já estreiam nesta sexta-feira pelo Campeonato Português. O Benfica enfrenta o Arouca em casa, às 16h15 de Brasília. O jogo de volta contra o Midtjylland será no próximo dia 9.

