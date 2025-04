Com Banco Master sob escrutínio, BC diz que reunião com banqueiros tratou de ‘temas atuais’

O Banco Central disse que a reunião realizada neste sábado com banqueiros em São Paulo abordou “temas atuais” e foi feita neste dia 5, especialmente para conciliar a agenda dos participantes. Em nota sobre o encontro liderado pelo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, o BC pontuou que realiza periodicamente reuniões com integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN) para tratar de assuntos referentes à estabilidade financeira.

“Esta reunião foi realizada hoje no Banco Central em São Paulo para abordar temas atuais e especialmente para conciliar as agendas dos participantes”, disse o BC.

Como mostrou na sexta-feira o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a reunião foi convocada por Galípolo para discutir a operação entre o BRB e o Banco Master, segundo diferentes fontes do setor.

A operação ainda depende de aprovação por órgãos regulatórios, entre eles o BC.

O encontro já foi encerrado. O presidente do conselho do BTG Pactual, André Esteves, o presidente do Santander Brasil, Mario Leão, e o presidente do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), Daniel Lima, foram vistos deixando o escritório do Banco Central, em São Paulo, por volta de 16 horas.

Outros carros também saíram pela garagem da rua lateral do BC – os presidentes do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, e do Bradesco, Marcelo Noronha, além do presidente do BC, também estavam previstos na agenda.

Ninguém falou com a imprensa.