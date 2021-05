Com baixas por covid-19, Grêmio põe força do elenco à prova no Brasileirão

Atual campeão gaúcho, o Grêmio faz seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h, diante do Ceará. Em Fortaleza, na Arena Castelão, a equipe treinada por Tiago Nunes vai colocar à prova a força de seu elenco, já que não terá Rafinha, Ferreira e Diego Souza, três dos seus principais jogadores. O trio testou positivo para covid-19 e cumpre o período de dez dias de isolamento.

Sem o experiente lateral-direito, o jovem atacante que não é só o destaque da equipe, mas do futebol brasileiro em 2021, e seu goleador, o Grêmio deve ter dificuldades em sua estreia na competição nacional, mas quer começar o torneio com o pé direito. Na última edição, terminou na quinta colocação.

Com a contratações de reforços renomados, como Rafinha e o ídolo Douglas Costa, de volta após dez anos, a meta do time gaúcho é brigar pelo título e encerrar um jejum de 25 anos sem a conquista do Brasileirão.

A tendência é de que Tiago Nunes escale Vanderson, Léo Chú e Ricardinho para as vagas do trio contaminado com covid-19. O atacante Luiz Fernando, em recuperação de lesão no tornozelo, também foi infectado e é mais uma baixa. Do departamento de futebol, o preparador de goleiros Mauri Lima foi outro a testar positivo.

Vale lembrar que o clube já havia sofrido um surto de coronavírus em abril, quando vários atletas, além do então técnico Renato Gaúcho, contraíram a doença.

Outro desfalque pode ser Kannemann. O zagueiro argentino evoluiu bem, não sente mais as dores no quadril que o afastaram dos gramados desde abril, mas seu retorno não é garantido. Se não puder jogar, o jovem Ruan permanece entre os titulares. O meia César Pinares está com a seleção chilena, que enfrentará Argentina e Bolívia em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 3 e 8 de junho.

Já o Ceará quer usar o Campeonato Brasileiro como um recomeço. O time alvinegro passou por duas decepções recentemente, a perda do título estadual frente ao rival Fortaleza e a queda precoce na Copa Sul-Americana. O técnico Guto Ferreira aposta no torneio nacional para dar a volta por cima e buscar novamente uma vaga em um torneio continental.

Para o duelo deste domingo, diante do Grêmio, em casa, o treinador não poderá contar com Steven Mendoza, suspenso preventivamente por 30 dias por uma confusão na Copa do Nordeste. Além disso, Lima é dúvida. Ele saiu contundido da derrota para o Jorge Wilstermann por 1 a 0 e poderá ser preservado.

Caso Lima seja vetado, a expectativa é que Yony González assuma a função no meio de campo ao lado de Jorginho e Vina, com Jael isolado no setor ofensivo. Existe possibilidade ainda de Guto começar com Cleber no setor ofensivo e Sobral no meio de campo.

“Estou tentando passar as dificuldades que nós vivenciamos. Fizemos um jogo muito abaixo na Sul-Americana, mas temos que tirar proveito disso para entrar fortes no Campeonato Brasileiro. É um torneio longo, tudo pode acontecer. Estamos preparados para realizar uma grande competição”, falou o treinador.

Veja também