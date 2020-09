Com baixa de Neilton, Coritiba encara Atlético-MG para tentar reagir

Com o tornozelo inchado, após uma dividida com o lateral Kevin, do Botafogo, Neilton deverá ser preservado pelo técnico Jorginho do duelo frente ao Atlético Mineiro neste domingo, às 20h30, no estádio Couto Pereira. O atacante está fazendo tratamento intensivo no local – fratura foi descartada -, mas a tendência é que seja poupado, dando lugar a Yan Sasse.

“Foi uma torção dos dois lados do pé. Graças a Deus não foi nenhuma fratura. Teve muita luxação, está muito inchado. Agora vou tratar para que eu possa voltar o mais rápido possível. Mas não foi nada muito grave”, assegurou o atleta logo depois de receber o parecer médico.

Além de Neilton, o Coritiba seguirá sem o zagueiro Rhodolfo e o lateral-direito Patrick Vieira, ambos vetados pelo departamento médico para seguirem o tratamento de suas respectivas lesões. Rodolfo Filemon seguirá ao lado de Sabino na defesa, enquanto que Jonathan terá nova chance pela direita.

“Temos esse jogo importante dentro de casa, contra o Atlético Mineiro. Uma vitória seria muito importante para a gente, nessa nossa luta de recuperação. Quanto mais rápido fugirmos da zona de rebaixamento, melhor”, destacou o comandante Jorginho Campos.

Há três jogos sem perder no Brasileirão, o Coritiba soma sete pontos, ainda muito próximo da zona de rebaixamento. Na última rodada segurou o empate sem gols com o Botafogo, no Rio de Janeiro.

