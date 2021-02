Com baixa de Luiz Otávio, Ceará promete ir ao ataque contra o São Paulo

Apesar da diferença de situação na tabela do Brasileirão, o Ceará promete ir ao ataque contra o São Paulo, às 21 horas desta quarta-feira, pela 35ª rodada. Nem mesmo o fato de jogar no Morumbi, na capital paulista, deve intimidar os comandados de Guto Ferreira, que sonham com uma vaga na Copa Libertadores.

Com 45 pontos, o time cearense está a apenas três do G8, que será a zona de classificação ampliada para a Libertadores em razão do título do Palmeiras na Libertadores e do eventual troféu da Copa do Brasil, que deve ficar com o próprio Palmeiras ou com o Grêmio, fazendo o G6 passar a se tornar G8.

Mesmo assim, o lateral-direito Samuel Xavier sabe que o duelo não será fácil. “Sabemos que vai ser uma partida muito difícil. Nossa equipe está preparada. Precisamos focar bastante no São Paulo para conseguir os três pontos e conquistar o nosso objetivo no campeonato”, afirmou o jogador.

O Ceará, porém, ainda não venceu o rival paulista desde que voltou à elite nacional em 2018. Foram duas vitórias do São Paulo e três empates, sendo um no primeiro turno deste ano por 1 a 1.

O técnico Guto Ferreira não poderá contar com o zagueiro Luiz Otávio, que se recupera de um problema na coxa esquerda. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o zagueiro Tiago Pagnussat, porém, estão de volta, após serem poupados na derrota para o Corinthians, por 2 a 1.

