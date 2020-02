Com B12, vendas do biocombustível devem somar R$ 3,4 bi entre março e abril

São Paulo, 28 – A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) espera que em torno de 1,1 milhão de metros cúbicos de biodiesel sejam entregues para as distribuidoras de combustíveis entre março e abril, somando R$ 3,4 bilhões.

O biodiesel será adicionado ao diesel na proporção de 12% a partir de 1º de março, na mistura chamada B12, conforme resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ainda de acordo com a Abiove, em nota, trata-se de “um passo importante que confirma a segurança do cronograma de aumento da mistura do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para que gradativamente a mistura de biodiesel atinja os 15% (B15) até 2023”, conforme o economista-chefe da entidade, Daniel Furlan Amaral.

A previsão é de que a produção de biodiesel em 2020 atinja 6,9 milhões de metros cúbicos, diz a Abiove, incremento de cerca de 17% em relação ao produzido em 2019, o que deve gerar uma movimentação financeira da ordem de R$ 20 bilhões.