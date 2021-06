Com atuaçao histórica de Kevin Durant; Nets batem Bucks e abrem 3 a 2 na série

Com uma atuação histórica de Kevin Durant, o Brooklyn Nets derrotou o Milwaukee Bucks, nesta terça-feira, no Barclays Center, em Nova York, por 114 a 108, e abriu vantagem por 3 a 2 na semifinal da Conferencia Leste da NBA. As equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira, em Milwaukee Bucks. Mais uma vitória e os Nets se garantem na final.

Com 49 pontos, 17 rebotes, dez assistências e 16 acertos em 23 arremessos de quadra, Durant venceu o duelo com o grego Giannis Antetokounmpo, que caiu muito de rendimento nos momentos finais da partida.

Os Bucks começaram bem e venceram com facilidade o primeiro quarto por 29 a 15. Com James Harden visivelmente fora de forma, retornando de lesão, os Nets não tiveram chance e seguiram atrás no placar ao final do primeiro tempo: 59 a 43.

Após errar os seis primeiros arremessos, Harden desencantou no terceiro quarto, mas de nada adiantou, pois os Bucks chegaram a abrir 74 a 57 com 6min43 para o final do quarto. Quando tudo parecia perdido, Durant passou a dominar os rebotes e acertar cestas maravilhosas de três pontos.

Com isso, o time de Nova York foi diminuindo a vantagem e foram para os 12 minutos finais apenas seis pontos atrás no placar (87 a 81). A partir daí, o que se viu foi um Durant frio e ostentando um preparo físico extraordinário, pois atuou todo o tempo de partida no mesmo ritmo.

Já Antetokounmpo (34 pontos, 12 rebotes e quatro assistências) errou arremessos, passes e ainda perdeu uma bola decisiva no minuto final.

Veja também