Com atrações nacionais e internacionais, Bourbon Street Fest chega à sua 19ª edição

O festival, que teve sua primeira edição em 2003, já reuniu mais de meio milhão de pessoas ao longo de suas 18 edições e trouxe para o Brasil mais de uma centena de artistas e músicos da cena musical da cidade de New Orleans, dentre eles: Trombone Shorty, Delfeayo Marsalis, Preservation Hall Jazz Band entre muitos outros.

Criado e produzido por uma das melhores casas de jazz do mundo – o Bourbon Street Music Club, de São Paulo, que completará 30 anos dia 13 de dezembro –, o Bourbon Street Fest celebra a boa música mesclando modernidade e tradição com artistas que representam toda a diversidade musical da Louisiana e particularmente de New Orleans.

Em sua 19ª edição o festival, um dos mais aguardados pelos paulistanos, volta a ocupar o Bourbon Street, de 07 a 10 de dezembro e volta ao Parque Burle Marx, nos dias 09 e 10 de dezembro, com entrada gratuita e realização do Ministério da Cultura e Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Nesta edição, que acontece no mês em que a casa Bourbon Street Music Club e que dá início às comemorações de seu 30º. aniversário, uma seleção de artistas de New Orleans que abrilhantaram a programação ao longo destes 20 anos de história do festival foram escolhidos para o line up. Atrações como Tony Hall & The Heroes que é considerado pelos críticos um dos melhores baixistas do mundo, é o grande mago do instrumento, além de interpretar de forma brilhante grandes sucessos dançantes da música negra americana. A volta da dupla vocal explosiva Mahogany Blue que traz repertório de R&B, Soul e Pop contemporâneo, deixando transparecer a influência gospel dos tempos que ainda cantavam em igrejas – revivendo assim toda a tradição da música de New Orleans.

Artistas que, além de passarem por diversas edições desde o começo do festival, fizeram parte da história da casa realizando eventos, shows ao ar livre em parques públicos e temporadas brilhantes no Bourbon Street. Assim como Kenny e Gary Brown, dois dos músicos mais presentes na trajetória de três décadas da casa. O guitarrista Kenny Brown, com influências do jazz, do blues e do soul, Kenny é um típico exemplo da miscelânea de referências culturais da cidade do jazz e do blues, e Gary Brown, o explosivo saxofonista e um “showman” competente, daqueles que praticam diariamente a arte de entreter plateias, nas casas noturnas da efervescente Nova Orleans, nos EUA.

A nova geração também marca presença, Kevin Gullage & The Blues Groovers, a estrela em ascensão de apenas 25 anos comanda a sua banda de veteranos e repete a dose de sucesso da edição passada.

Mas o festival ainda traz novidades, uma delas a estreante Kiki Chapman uma das grandes vozes da mais nova geração de cantoras que integrou o Solid Harmony, grupo vocal tradicional de New Orleans da família Chapman e ainda a banda 504 Jazz Experience apresenta Kid Chocolate Brown, uma das coletâneas de músicos mais importantes da dinastia de famílias do jazz de New Orleans (French´s, Player´s e Brown´s), fazem a vez do jazz tradicional na casa e no parque apresentando Chocolate Brown, trompetista extraordinário que já ganhou um Latin Billboard Award e gravou com os aclamados Irvin Mayfield e Jill Scott

Nos shows gratuitos ao ar livre quem dá as boas vindas no sábado é a Favela Brass, projeto carioca de educação musical que atende as comunidades do Rio de Janeiro. Inspirados nas Second Lines de New Orleans os meninos da Favela Brass retornam mais uma vez ao Burle Marx com seus metais para esquentar a tarde no parque.

A tradicional Orleans Street Jazz Band autêntica Street Band que circula entre a plateia e aquece o público antes das atrações principais dos shows na casa também aparece na tarde de domingo no Parque Burle Marx. No fim de semana na casa, o Maestro Marcelo Torres Septeto abre as noites de sábado e domingo. As pick ups deste ano tem novidades, além dele DJ Crizz com suas pérolas, outra estreante no festival, DJ Dri Arakake mantém o clima antes e depois dos shows, com uma seleção especial inspirada em New Orleans, na quinta abertura e a tarde de domingo no parque Burle Marx e a noite na casa.

No parque, na casa, na cozinha!

Assim é o Bourbon Street Fest que desde sua primeira edição traz a música, cultura e a gastronomia de New Orleans a São Paulo!

Pratos típicos

O Festival é uma celebração à música, à cultura e à culinária da Louisiana, trazendo ao Brasil o alto astral e a descontração que só New Orleans tem também na gastronomia. O Bourbon Street Music Club oferece um cardápio inspirado na cozinha cajun e créole, típicas da região americana.





São pratos levemente condimentados, como o Jambalaya, típico da culinária de New Orleans, resultado da combinação das culturas francesa, espanhola, africana e indígena, que formaram o grande caldeirão cultural da região, em releituras brasileiras.

Pelo social

Formação de Plateia

E mantendo a tradição, dia 09 de dezembro, sábado, o festival irá destinar uma área especial na tarde de shows no Parque Burle Marx ao ar livre, para 100 crianças e adolescentes da periferia, que estudam música ou tocam algum instrumento.

Favela Brass

Outra participação expressiva no festival é a do grupo Favela Brass, oriundo de um bem-sucedido projeto carioca que selecionou 13 promissores adolescentes das comunidades carentes para uma formação com metais no melhor estilo da música de New Orleans e irão se apresentar nas tardes de shows gratuitas ao ar livre no Parque Burle Marx

www.favelabrass.com.br

PROGRAMAÇÃO





BOURBON STREET MUSIC CLUB

07/12 Quinta-feira

19h00 – Dj Dri Arakake | New Orleans

19h30 – Orleans Street Jazz Band | Dixieland

21h00 – 504 Jazz Experience feat. Kid Chocolate | Jazz

22h30 – Kenny Brown | Instrumental Blues

08/12 Sexta-feira

19h00 – Dj Crizz | New Orleans

19h30 – Orleans Street Jazz Band | Dixieland

21h30 – Kevin Gullage & The Blues Groovers | Blues / Soul

23h00 – Mahogany Blue | R&B / Soul / Pop

09/12 Sábado

19h00 – Dj Crizz | New Orleans

19h30 – Maestro Marcelo Torres Septeto (New Orleans Experience) | Traditional Jazz

21h30 – Kiki Chapman | Soul / Jazz

23h00 – Tony Hall & The Heroes | R&B / Funk

10/12 Domingo

19h00 – Dj Dri Arakake | New Orleans

19h30 – Maestro Marcelo Torres Septeto (New Orleans Experience) | Traditional Jazz

20h00 – Gary Brown | Jazz/R&B

22h00 – Kevin Gullage & The Blues Groovers | Blues / Soul

BOURBON STREET JAZZ CAFÉ

GRÁTIS

09/12 Sábado

14h00 – Marcelo Torres Jazz Trio | Jazz

10/12 Domingo

14h00 – Marcelo Torres Jazz Trio | Jazz

PARQUE BURLE MARX – SHOW GRÁTIS

09/12 Sábado

12h30 – Dj Crizz | New Orleans

13h30 – 504 Jazz Experience feat. Kid Chocolate | Jazz

15h00 – Favela Brass | New Orleans

15h30 – Kenny Brown | Instrumental Blues

17h00 – Favela Brass | New Orleans

17h30 – Mahogany Blue | R&B / Soul / Pop

10/12 Domingo

12h30 – Dj Dri Arakake | New Orleans

13h00 – Favela Brass | New Orleans

13h30 – Gary Brown | Jazz/R&B

15h00 – Favela Brass & Orleans Street Jazz Band | New Orleans

15h30 – Kiki Chapman | Soul / Jazz

17h00 – Orleans Street Jazz Band | Dixieland

17h30 – Tony Hall & The Heroes | R&B / Funk

SERVIÇO BOURBON STREET

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Bilheteria Bourbon Street: Rua dos Chanés 194 – de 3ªf.a sab das 12h às 19h, domingos e feriados das 12h às 17h – (11) 5095-6100

Abertura da casa: quinta-feira a sabado 19h00 e domingo 18h00

Duração: 60 min. aproximadamente

Dia 07/12 – quinta (Grátis)

Dia 08/12 – domingo (Grátis)

Couvert Artístico

Dia 08/12 – sexta-feira – R$ 60,00

Dia 09/12 – sábado – R$ 60,00

Vendas online: www.sympla.com.br

A partir do dia 01/12 o Bourbon Street irá disponibilizar 250 convites para retirada antecipada através da Sympla.

Lugares por ordem de chegada mediante apresentação do convite

Capacidade: 350 pessoas

Aceita todos os cartões de débito e crédito

Acessibilidade motora

Ar condicionado.

Wi-fi (solicitar senha na casa)

Homepage: http://www.bourbonstreet.com.br/

SERVIÇO PARQUE BURLE MARX

09 e 10/12 – Sábado e Domingo – Tarde de Shows – Parque Burle Marx

GRÁTIS

Local :Parque Burle Burle Marx

Realização: Bourbon Street Music Club

