Com atacante e lateral suspensos, Botafogo terá várias novidades contra o Bahia

Sem poder contar com o lateral-direito Fernando e o atacante Luiz Fernando, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último sábado, no Engenhão, no Rio, o Botafogo contará com várias novidades na escalação da equipe que enfrentará o Bahia nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com os dois jogadores suspensos, o técnico Eduardo Barroca deverá promover a entrada de Rodrigo Pimpão no ataque, enquanto Marcinho aparece como uma provável opção para ocupar a vaga aberta na ala direita. Valencia, que assim como Pimpão vem entrando na equipe alvinegra no decorrer das últimas partidas, é outro que tem chance de ser escalado no setor ofensivo.

Outra novidade na formação botafoguense para esta quarta-feira será o retorno de Diego Souza, que não pôde jogar contra o São Paulo por uma questão contratual. Para utilizar o atleta, que anteriormente era jogador são-paulino, o clube carioca teria de pagar uma multa, prevista no compromisso que as partes quando ele foi negociado.

Barroca também espera pela recuperação do meio-campista Alex Santana e do zagueiro Joel Carli, que tentam se curar de lesões e são considerados dúvidas para quarta-feira, quando a equipe carioca lutará para deixar a 11ª posição. Com 27 pontos, o time está empatado com Athletico-PR e Atlético-MG, respectivos nono e décimo colocados pelos critérios de desempate.