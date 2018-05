Com aposta em jogadores experientes, Japão divulga lista final para Copa do Mundo

O técnico da seleção japonesa, Akira Nishino, divulgou nesta quinta-feira os 23 convocados para defender a equipe na Copa do Mundo na Rússia, que será disputada entre junho e julho. Entre os selecionados, estão jogadores com experiência em pelo menos um Mundial, como Keisuke Honda, Shinji Kagawa e Shinji Okazaki.

“Levei muitos fatores em consideração. Esses jogadores têm experiência, mas foram convocados por causa do rendimento deles e pelo equilíbrio que oferecem”, afirmou Nishino, após a divulgação da sua lista.

Com a definição da lista final para a Copa do Mundo, os três jogadores descartados da relação preliminar de 26 nomes foram o atacante Takuma Asano (Stuttgart) e os meio-campistas Kento Misao (Kashima Antlers) e Yosuke Ideguchi (Leonesa).

O treinador fez o primeiro jogo dele à frente da seleção japonesa na última quarta-feira, quando a equipe foi derrotada por Gana por 2 a 0, em Yokohama, no Japão. Nishino substituiu há apenas um mês o técnico bósnio Vahid Halilhodzic, que dirigiu o país nas Eliminatórias da Ásia para a Copa, mas foi demitido no começo de abril após maus resultados do Japão em partidas disputadas em março: empate com Mali por 1 a 1 e derrota por 2 a 1 para Ucrânia.

O time japonês ainda vai fazer dois amistosos antes de estrear na Copa do Mundo. O primeiro vai ser contra a seleção suíça no dia 8, em Lugano, na Suíça, e depois contra o Paraguai no dia 12, em Innsbruck, na Áustria. A estreia do Japão no Mundial vai acontecer contra a Colômbia no dia 19, em Saransk, depois encara Senegal no dia 24, em Ecaterimburgo, e encerra a participação no Grupo H contra a Polônia no dia 28, em Volgogrado.

Confira a lista de convocados do Japão:

Goleiros: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa Reysol).

Defensores: Yuto Nagatomo (Galatasaray), Tomoaki Makino (Urawa Reds), Wataru Endo (Urawa Reds), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Marsella), Gotoku Sakai (Hamburgo), Gen Shoji (Kashima Antlers), Naomichi Ueda (Kashima Antlers).

Meio-campistas: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Keisuke Honda (Pachuca), Takashi Inui (Eibar), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki Haaguchi (Fortuna Dusseldorf), Takashi Usami (Fortuna Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Getafe), Ryota Oshima (Kawasaki Frontale).

Atacantes: Shinji Okazaki (Leicester), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz).