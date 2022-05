Com apoio de Carla Morando, Prefeitura de São Bernardo lança Campanha de Inverno

Em razão do frio intenso, a Prefeitura de São Bernardo lançou, na noite desta terça-feira, 24, a 4ª edição da Campanha de Inverno 2022 para arrecadar roupas e cobertores. Serão até 500 pontos de coleta espalhados por toda a cidade do ABC paulista em parceria com empresas e estabelecimentos comerciais. Todos os itens arrecadados serão repassados para as entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade.

Esse projeto foi retomado em 2017, assim que o prefeito Orlando Morando assumiu a gestão. A campanha foi encabeçada pela primeira-dama e deputada estadual Carla Morando. Na época, a parlamentar atuava como presidente do Fundo Social de Solidariedade. E, desde a retomada da ação, 567 mil itens de inverno foram arrecadados.





“Assim que o Orlando assumiu a Prefeitura, fiz questão de retomar a campanha. Precisamos olhar com carinho às pessoas em situação de vulnerabilidade e prestar apoio. Rodamos São Bernardo inteiro conscientizando a população a doar. E logo no primeiro ano da campanha arrecadamos 100 mil peças. Abrimos o guarda-roupa para aquecer quem tem frio”, explicou Carla Morando.

Na edição desse ano, a ação solidária será estampada pela mascote “Amimir”, desenho escolhido no 4º chamamento cultural promovido junto às escolas públicas e particulares de São Bernardo. Criado por Raul Brianez de Mesquita, aluno do 4º ano do colégio Viva Vida (Nova Petrópolis), o personagem retrata uma “coberta solidária” e tem o objetivo de reforçar a importância de ajudar o próximo nos períodos mais frios. Ao todo, o chamamento recebeu 48 propostas de estudantes do 4º e do 5º ano do ensino fundamental.

Pontos de arrecadação

Para doar à Campanha de Inverno 2022, basta ir a um dos pontos de arrecadação listados no site do Fundo Social (https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/fss). Serão aceitos itens de inverno, como calças, blusas, agasalhos, cobertores novos e peças usadas em bom estado de conservação. Empresas e comércios interessados em atuar como ponto de recebimento de doações também podem solicitar o envio de caixas pelo site do FSS.

Além da Campanha de Inverno, a Prefeitura antecipou a operação Cobertor que Salva, destinada à proteção da população em situação de rua. Até o próximo dia 31 de agosto, enquanto perdurar o período mais frio do ano, as equipes do serviço de abordagem social da Secretaria de Assistência Social, do Consultório de Rua e do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, vão intensificar o trabalho de abordagem e acolhimento dos munícipes que vivem nas ruas, em especial durante as madrugadas, convidando os moradores a pernoitarem nos abrigos municipais. A ação terá apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e poderá ser feita de forma coercitiva, com respaldo da Justiça, quando necessária para garantia da vida dessas pessoas.