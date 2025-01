Com apoio de Aécio, MDB se reúne nesta quarta para propor fusão com PSDB

A cúpula nacional do MDB tem reunião marcada para esta quarta-feira, 29, para definir uma proposta de fusão com o PSDB já nas próximas semanas. O encontro está marcado na sede do partido e contará com a presença dos deputados Baleia Rossi (SP), presidente do partido, Eunício Oliveira (CE) e Isnaldo Bulhões (AL), além de lideranças do partido.

O PSDB negocia a fusão com outros partidos desde o fim do ano passado. Além do MDB, o PSD também é um dos favoritos a ganhar o espólio dos tucanos.

A disputa abriu uma guerra interna no partido comandado por Marconi Perillo (GO), que tem preferência pelo PSD. Já o deputado federal Aécio Neves (MG) tem brigado pela fusão com o MDB.

O entrave entre os tucanos e o partido de Baleia Rossi é o estado de Goiás. Na avaliação de um aliado de Marconi Perillo, a aliança com o PSD pode facilitar a entrada do tucano na disputa pelo governo do estado.

Já Aécio defende que a fusão com o MDB o deixa à frente na disputa pelo Senado ou pelo governo do estado. Se os tucanos firmarem o acordo com o PSD, essa possibilidade será praticamente nula, com preferência dada ao ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.