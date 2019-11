Com apenas 9 milésimos de vantagem, Thiago Camilo é pole da Stock em Velo Città

Thiago Camilo conquistou, neste sábado, a pole na etapa de Velo Città da Stock Car, em Mogi Guaçu (SP), que será palco neste domingo da antepenúltima prova desta temporada da principal categoria do automobilismo nacional. Foi a sexta vez que o piloto da Ipiranga obteve o primeiro lugar no grid em 10 treinos de classificação para as corridas realizadas até aqui neste ano. Apenas nove milésimos separaram Camilo do segundo melhor tempo do dia, obtido por Gabriel Casagrande.

Com uma performance em que garantiu a primeira posição ao cravar a marca de 1min28s501, o piloto superou o adversário da equipe Crown, que cravou 1min28s510 e dominou dois quartos da sessão qualificatória. Felipe Fraga, que marcou 1min28s592, larga logo na sequência, em terceiro lugar.

Camilo, que é o atual terceiro colocado no campeonato, com 249 pontos, vibrou muito após o feito. “Vem sendo uma etapa tumultuada com variação climática e não sabíamos o potencial do carro com pneus novos. No Q1 fui o melhor, no Q2 errei e fui terceiro mesmo assim, o que me fez confiar em um carro bom para o Q3. Fiz uma volta bem encaixada, consegui tirar tudo do carro, somamos a sexta pole, mas isso não representa muita coisa. Seguimos remando”, declarou ele.

Já o atual líder da temporada, com 265 pontos, Daniel Serra, largará em quarto lugar, seguido por Julio Campos (Prati-Donaduzzi) e Diego Nunes (KTF Sports). “Fizemos um carro pensando no Q3, o que não funcionou tanto, mas amanhã (neste domingo) tem muita coisa para acontecer”, destacou Serra, que compete pela equipe Eurofarma.

Com a mesma pontuação na briga pelo título, Ricardo Maurício, colega de equipe de Serra, teve um sábado para esquecer e terminou o treino apenas em 19.º lugar. “Passei o dia inteiro andando com pneus ruins, pois não tenho mais pneus para treinar. Quando ia colocar um pneu zero, a pista não ajudou, então fui para o treino meio que no escuro e não encaixou. Uma pena, pois comprometeu a classificação”, relatou.

A etapa de Velo Città, que ocorrerá em sistema de rodada dupla, terá a largada de sua primeira corrida às 11 horas deste domingo, quando a segunda prova do dia começará às 12h02. Depois desta prova, a temporada de 2019 da Stock será finalizada com as etapas de Goiânia, no dia 24 de novembro, e de Interlagos, em São Paulo, no dia 15 de dezembro.