Com apenas 18 anos, Victor Hugo é eleito o craque da 20ª rodada do Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 18:41 Compartilhe

Victor Hugo, do Flamengo, foi eleito o craque da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O jovem recebeu 43% dos votos em em enquete feita pelo LANCE!, a disputa também contou com Gustavo Scarpa (33%), Mauricio (20%) e Everaldo (4%).

TABELA

> Clique e confira a tabela completa e simulador do Brasileirão!

A exibição do jovem jogador foi notável pelo grande número de participações no ataque. Suas ações ofensivas resultaram em uma assistência para o gol que inaugurou o placar e um belo gol no final da primeira etapa.

Os demais concorrentes se destacaram pelos mais variados motivos. Gustavo Scarpa, que ficou com a segunda colocação, fez ótimas jogadas e estava envolvido nos dois gols do Palmeiras, no triunfo contra o Ceará. Na terceira posição, Mauricio ganhou destaque por anotar dois tentos diante do Atlético-MG. E, ficando com o quarto lugar, Everaldo foi às redes em duas oportunidades, no duelo com o Avaí.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também