Com apenas 15 anos, Kamila Valieva faz história nos Jogos Olímpicos de Inverno; entenda Representante do Comitê Olímpico Russo, entrou para a história dos Jogos de Inverno ao ser a primeira mulher a realizar um salto quádruplo na Patinação Artística em Olimpíadas

O que você estava fazendo aos 15 anos de idade? Bom, aos 15 anos de idade, Kamila Valieva entrou para a história das Olimpíadas de Inverno. A jovem russa se tornou a primeira mulher a completar um salto quádruplo nos Jogos Olímpicos.

A manobra histórica aconteceu no programa longo individual feminino do evento por equipes, onde o Comitê Olímpico Russo conquistou a medalha de ouro. A russa apresentou uma série que contou com nada mais do que uma combinação de dois saltos quádruplos. Valieva ainda tentou um terceiro salto quádruplo, mas acabou caindo no ringue e perdeu um ponto.

Apesar da penalização por conta da queda, Valieva teve uma nota de 178.92 em seu programa. Com isso, a russa ficou na primeira colocação individual com mais de 30 pontos de diferença para a segunda colocada, a japonesa Kaori Sakamoto.

No geral, o Comitê Olímpico Russo ficou com a medalha de ouro, os Estados Unidos conquistaram a prata, e o Japão levou a medalha de bronze.

