Com anúncio de Suárez próximo, camisa 9 de terceiro uniforme do Grêmio se esgota

A possibilidade iminente do Grêmio anunciar a chegada do atacante Luis Suárez já está apresentando efeito em um dos produtos oficiais do clube. Mais precisamente, o número 9 da terceira camisa do clube, modelo que tem notória semelhança com o uniforme utilizado pela seleção do Uruguai.

Para aqueles que tentarem acessar o site oficial das lojas do clube, somente é possível personalizar o uniforme com o número 9 no caso do modelo mais tradicional em formato tricolor. Sendo que, no caso da versão atleta, de material mais próximo ao usado pelos jogadores, o produto só está disponível em tamanho P.

Antes mesmo desta segunda-feira (26), o avanço das tratativas pelo atacante de 35 anos de idade já havia deixado um “alerta” para a direção gremista em relação ao abastecimento de produtos. Entretanto, o aumento da expectativa com as informações recentes fez o furor da procura do torcedor pelo modelo superar qualquer previsão.

Apesar de todo o impacto já sentido, o momento da administração do Grêmio é de pregar absoluta cautela. Mesmo com o considerável avanço das conversas e a oficialização se tratar somente do aspecto burocrático, o Grêmio prefere se manter em silêncio até ter condições efetivas de anunciar o jogador com passagens na Europa por Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid.

Em resumo, a proposta com validade até dezembro de 2025 feita pelo clube gaúcho para o atleta que esteve recentemente no Nacional-URU (clube que o revelou) foi aceita. Diante do alto custo salarial, que estaria na casa dos R$ 1,5 milhão mensais, a oferta foi viabilizada com apoio de investidores.

