Com antecipação da colheita, PR exportou volume recorde de soja em janeiro

São Paulo, 20 – O Paraná bateu recorde, em janeiro, de exportação do complexo soja, informou nesta terça-feira, 20, a Secretaria de Agricultura do Estado, em nota. Segundo a pasta, 1,2 milhão de toneladas de produtos do complexo soja foram exportadas no mês passado, volume 282% superior às 326,5 mil toneladas de janeiro de 2023.

As informações são do Agrostat, plataforma do Ministério da Agricultura que acompanha o comércio exterior de produtos agropecuários.

O motivo para o recorde de embarques externos do complexo no início do ano é a colheita acelerada da oleaginosa da safra 2023/24, “que não é comum para o período”, diz a secretaria.

“Esse grande volume de exportação do complexo se deve basicamente à colheita antecipada deste ano”, confirmou, na nota, o analista de soja do Departamento de Economia Rural (Deral), Edmar Gervásio. Em janeiro deste ano 12% dos 5,7 milhões de hectares já estavam colhidos. Em 2023 a colheita havia começado só em fevereiro.

Dentro do complexo, a soja em grão liderou os volumes, com 853,5 mil toneladas, contra 84,8 mil toneladas de 2023. Com uma média de US$ 505 a tonelada neste ano, o volume financeiro alcançou US$ 542,2 milhões. Em janeiro do ano passado o valor médio da tonelada foi de US$ 595, com faturamento total de US$ 215,7 milhões.

O segundo colocado em janeiro foi o farelo de soja, com 365 mil toneladas vendidas e arrecadação de US$ 183 milhões (US$ 501 a tonelada). Em janeiro de 2023 tinham sido 191 mil toneladas a um custo de US$ 100,8 milhões (US$ 528 a tonelada). Também foram vendidas 29,3 mil toneladas de óleo de soja a US$ 28,8 milhões (US$ 980 a tonelada), contra 50,7 mil toneladas em 2023, com faturamento de US$ 64,2 milhões (US$ 1.266 a tonelada).

