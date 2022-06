Com Andrey na Seleção sub-20, Vasco tem ex-Cruzeiro carrasco em disputa por vaga no meio-campo Pela Raposa, Matheus Barbosa marcou duas vezes contra o cruz-maltino no ano passado

O Vasco já sabe que não poderá contar com o volante Andrey para o duelo contra o Cruzeiro, às 16h (de Brasília) deste domingo (12), no Maracanã, pela Série B. E para seu lugar, o técnico interino Emílio Faro poderá levar a campo alguém que conhece muito bem o confronto: Matheus Barbosa.





+ Congelani! Os 4 signos mais frios do zodíaco

+ 5 exercícios fáceis para aumentar o bumbum

+ Ginástica aeróbica divertida para moldar o corpo

+ Carro ‘mais rápido do mundo’ bate recorde e beira os 500 km/h







Na Segundona do ano passado, Barbosa foi o autor dos dois gols celestes na vitória por 2 a 1 sobre o cruz-maltino, no Mineirão, pelo primeiro turno da competição. E ele deve ser o escolhido para vaga da revelação das categorias de base, convocada pelo ex-vascaíno Ramón Menezes para a Seleção Brasileira sub-20 que disputa um torneio internacional ao lado de Equadror, Peru e Paraguai, no Espírito Santo.

Andrey foi titular da equipe vascaína na vitória por 3 a 2 sobre o Náutico, na terça-feira (7), em Recife (PE) e já se apresentou à equipe nacional. O Brasil já estreou na competição. Goleou o Paraguai por 5 a 2, em Cariacica (ES) na quarta (8), mas a joia da Colina não entrou em campo.

Com seus direitos pertencentes ao Avaí, Barbosa chegou ao Vasco por empréstimo no início do ano. Teve chances na equipe titular durante a disputa do Campeonato Carioca. Em Recife entrou no decorrer do segundo tempo no lugar do próprio Andrey, completando 14 partida com a camisa cruz-maltina, ainda não marcando gols.

Seu principal concorrente para o setor é Juninho. A outra cria da Colina está recuperada de contusão e treinou normalmente nesta sexta (10), ficando à disposição de Faro.

Nos outros setores, Quintero volta de suspensão e deve recuperar a posição na zaga ao lado de Anderson Conceição. Danilo Boza, estreante ante o Timbu, volta para o banco.

Palacios também de fora pelo terceiro amarelo na terça, deve continuar como opção entre os reservas.

O zagueiro Ulisses e os atacantes Erick e Raniel continuam em transição do departamento médico. Os dois últimos podem ser avaliados e aparecerem como surpresa pelo menos entre os relacionados para encarar a Raposa.