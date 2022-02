Com Andressinha e Bia Zaneratto, Palmeiras apresenta elenco feminino

#AvantiPalestrinas

Outros dois reforços vieram da Ferroviária: as meias Samia Pryscila, de 35 anos, e Patrícia Sochor, de 27 anos. Esta última, campeã da Libertadores de 2020, vestiu a camisa do Palmeiras anteriormente no futsal e ficou três anos no Santos, entre 2017 e 2019. Já a goleira Amanda, de 26 anos, estava no Atlético-MG, ex-clube do atual técnico alviverde, Hoffman Tulio. Por ter contraído covid-19, ela não participou da apresentação do elenco.

O elenco alviverde conta com 26 jogadoras no momento. Além dos seis reforços, permanecem no grupo as goleiras Awanny e Jully, as zagueiras Agustina Barroso, Carolzinha e Thais, a laterais Bruna Calderan, Evelin e Manu, as meias Ana Clara, Ary Borges, Camilinha, Dóroty, Duda Santos, Julia Bianchi, Juliana e Katrine, e as atacantes Carol Rodrigues, Chú, Giovana e Ottilia.

