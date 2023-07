Com Ancelotti a caminho da Seleção, Real Madrid vira alvo de especulações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2023 - 11:11 Compartilhe

O Real Madrid terá mais uma temporada sob o comando de Carlo Ancelotti, mas após o anúncio de que o técnico italiano vai assumir a Seleção Brasileira a partir de 2024, as especulações já começaram sobre o futuro comandante do time merengue.

Ancelotti deve estrear pelo Brasil na Copa América do próximo ano (20 de junho a 14 de julho), nos Estados Unidos, assim que seu contrato com o clube espanhol terminar, disse à AFP uma fonte do alto escalão da CBF, que pediu anonimato.

Enquanto isso, Fernando Diniz será o técnico interino na Seleção, paralelamente ao seu trabalho no Fluminense.

“A proposta de jogo (de Diniz) é quase parecida com a do treinador que assumirá a partir da Copa América, o Ancelotti”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em declarações publicadas pelos portais UOL e ge.

O anúncio parece encerrar uma longa novela, que obrigou Ancelotti a responder em várias coletivas de imprensa a perguntas sobre o interesse brasileiro.

– Cumprir o contrato –

“A realidade é que seleção do Brasil me quer, isto me encanta e me deixa muito empolgado. Depois, é preciso respeitar o contrato, um contrato que quero cumprir”, disse o técnico italiano no final de abril.

“O clube está tranquilo e acho que estaremos aqui na próxima temporada e vamos respeitar o contrato”, acrescentou Ancelotti, cujo vínculo com a equipe espanhola termina em junho de 2024.

“No Real Madrid sempre estiveram conscientes do desejo da CBF de contar com Ancelotti e da motivação que representava para o treinador dirigir a seleção pentacampeã”, escreveu nesta quarta-feira (5) o editor do jornal Marca, José Félix Díaz.

“Sabem que existiram conversas e admitiram isso”, acrescentou Díaz, explicando que nada mudou para os dirigentes madridistas, que confiam no italiano.

“Mais uma vez será o futebol que determinará o que vai acontecer no banco do Real Madrid”, mas agora a diretoria “terá certa liberdade na hora de procurar um possível substituto de Ancelotti se as coisas não funcionarem como desejado”, acrescentou.

Por enquanto, sem um pronunciamento de Ancelotti e do Real Madrid, tudo parece continuar como estava previsto no clube, que volta aos treinamentos no dia 10 de julho para a pré-temporada, que incluirá vários amistosos nos Estados Unidos.

– Possíveis candidatos –

Após uma temporada que terminou somente com a conquista da Copa do Rei, o time merengue vai em busca de mais títulos no próximo ano, para depois pensar em um novo treinador.

“O anúncio oficioso de que Ancelotti vai para o Brasil abre um leque de opções para o banco do Real Madrid”, escreveu nesta quarta o jornal catalão Mundo Deportivo.

No entanto, “o Madrid tem pela frente muitos meses para avaliar os possíveis candidatos e filtrar a busca pelo nome certo”, acrescentou a publicação.

Entre alguns nomes especulados desde a temporada passada está o de Xabi Alonso, atual técnico do Bayer Leverkusen, que levou a equipe da zona de rebaixamento até a sétima posição do Campeonato Alemão.





Outra lenda merengue, Raúl González, que comanda o Real Madrid Castilla, também poderia ser uma opção, segundo a imprensa espanhola.

Caso o cenário se concretize, Raúl seguiria os passos de outros técnicos, como Vicente del Bosque e Zinedine Zidane, que saíram do time B do clube para a equipe principal.

O francês, que conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas com o Real Madrid, está livre no mercado.

“Se ele (Zidane) estiver disposto a voltar, será uma opção muito bem avaliada pela cúpula do clube”, analisou o Mundo Deportivo.

Por enquanto, o destino do Real Madrid segue nas mãos de Carlo Ancelotti.

