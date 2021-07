Com alta no preço dos chips, lucro da Samsung deve crescer 38% no 2º tri

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) – A Samsung Electronics deve ter um aumento de 38% em seus lucros para o trimestre entre abril e junho graças aos preços altos dos chips e um apetite por eletrônicos impulsionado pela pandemia, além da recuperação de investimentos em data centers.

O lucro operacional da maior fabricante de chips de memória e smartphones do mundo provavelmente saltou para 11,3 trilhões de wones (10 bilhões de dólares), segundo uma estimativa da Refinitiv SmartEstimate calculada a partir de projeções de 20 analistas e ponderada entre aqueles que são consistentemente mais precisos.

O forte desempenho da gigante sul-coreana de tecnologia – apesar de ter vendido menos smartphones entre janeiro e março – sublinha a estratosférica demanda por chips que esgotou os estoques e saturou a capacidade de produção.

O resultado representará um crescimento de 20% em relação ao primeiro trimestre, no maior lucro operacional da Samsung no segundo trimestre desde 2018. As receitas provavelmente cresceram 15,4%.

A Samsung deve anunciar os resultados preliminares do segundo trimestre na quarta-feira.

A divisão de chips da empresa deve ter se beneficiado dos aumentos nos preços de chips de memórias que excedeu as estimativas do mercado, disseram analistas, e as vendas também cresceram.

Os preços dos chips DRAM, muito utilizados em servidores, celulares e outros dispositivos de computação, subiram 27% em comparação ao trimestre de março, e os chips flash NAND, que atendem ao mercado de armazenamento de dados, cresceram 8,6%, segundo a provedora de pesquisas Trendforce.

O lucro também melhorou na industria de produção de chips sob contrato e de design lógico de chips, parcialmente porque as operações na fábrica do Texas, que havia sido atingida por uma tempestade, voltaram ao normal, afirmaram analistas.

Eles estimam que o lucro operacional da divisão de chips entre abril e junho subiu 22% em relação ao mesmo período do ano anterior, para cerca de 6,6 trilhões de wones.

Ainda assim, a venda de smartphones da Samsung caiu para cerca de 59 milhões em abril-junho, de 76 milhões no primeiro trimestre, segundo a Shinyoung Investment & Secuirities, conforme as vendas caíram para o seu mais recente modelo carro-chefe lançado em meados de janeiro.

A demanda menor da Índia, atingida com força pela pandemia durante o trimestre, e também o fornecimento limitado de alguns chips de processadores móveis podem ter afetado as vendas, dizem analistas, estimando o lucro operacional do setor de celulares será de 2,9 trilhões de wones.

(Reportagem adicional de Heekyong Yang)

