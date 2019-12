Com alta no 3º tri, carry-over para PIB de 2019 está em 0,98%, diz SPE

O Ministério da Economia apontou nesta terça-feira, 3, que, com a alta de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, o carregamento estatístico – o chamado “carry-over, no jargão econômico – ficou em 0,98% para este ano. Isso significa que se a economia manter o atual ritmo de expansão no quarto trimestre, esse será o crescimento do PIB em 2019.

“Indicadores disponíveis do 4º trimestre de 2019 sinalizam continuidade do movimento de recuperação consistente da economia brasileira. A confiança continua em alta, com as melhores condições de emprego, de crédito e inflação sob controle. Espera-se boas vendas de Natal, superando os resultados dos últimos anos”, avaliou a Secretaria de Política Econômica (SPE) da pasta.

O documento cita ainda os resultados das vendas da Black Friday na sexta-feira, 29, com alta de 6,4% em relação à data em 2018.

Para a SPE, as medidas estruturais de correção de má alocação de recursos e a posição firme do governo em cumprir as metas fiscais se refletem na melhoria da confiança de consumidores e empresários.

“Os efeitos dessas medidas se propagarão para 2020 e o PIB do setor privado continuará acelerando, confirmando um crescimento substancialmente superior ao observado nos últimos anos. O resultado divulgado hoje mostra o aquecimento da economia, que deverá ser reforçado no final deste ano. Desse modo, o Natal de 2019 deverá ser o melhor dos últimos anos”, completa a SPE.