Com Alcione e Preta Gil, Prêmio Potências! celebra 3ª edição; confira ganhadores

Foi celebrada nesta segunda-feira, 27, a terceira edição do Prêmio Potências!, que enaltece as personalidades pretas em destaque ao longo do ano. Na edição de 2023, ganhadores foram premiados em 11 categorias oficiais divididas em seis pilares: Música, Artes Cênicas, Digital, Esportes, Mercado e Inspiração.

Alcione foi a homenageada da noite, com um prêmio de honra entregue por Preta Gil. A apresentação ficou por conta de João Pedrosa, Yuri Marçal, Luana Xavier, Tia Má e Thelminha, que bateu um papo com a IstoÉ Gente durante o evento.

“A gente tem a oportunidade de trabalhar com os nossos ídolos. Muitas pessoas que passaram por esse palco me inspiram, e é algo mútuo. A gente se inspira, se admira, se fortalece e potencializa. Daí vem o nome do prêmio”, comentou a médica e apresentadora.

Na sequência, ela ainda relembrou que a Marrom será tema do enredo da Mangueira, escola de samba a qual é Musa de Bateria, no Carnaval de 2024: “Hoje é o ‘esquenta’. Ela [Alcione] sai daqui, com certeza, muito lisonjeada, mas a maior homenagem vai ser na Avenida, que é o berço dela. Ela está no lugar em que merece estar, sendo exaltada em todos os prêmios e no Carnaval”, concluiu.

Confira ganhadores da 3ª edição do Prêmio Potências!

Personalidade do ano: Erika Hilton (PSOL-SP);

(PSOL-SP); Artista do ano: Ludmilla ;

; Álbum do ano: Icarus – BK ;

; Videoclipe do ano:”Fé nas Maluca” – IZA e MC Carol;

e MC Carol; Experimente: Os Garotin ;

; Atriz do ano: Alice Carvalho ;

; Ator do ano: Samuel de Assis ;

; Esportista do ano: Rebecca Andrade ;

; TikToker do ano: Lore Rufis ;

; Profissional do ano: Evandro Fióti , da LAB Fantasma;

, da LAB Fantasma; Campanha do Ano: Meu Negócio É Meu País!, de Kuat + Agência Gana.

O evento ainda teve a apresentação de Gominho na categoria bônus “Potência do Ano”, que homenageou Preta Gil.

MC Carol, Tassia Reis, Marvvila, MC Tha e a bateria da Estação Primeira de Mangueira ficaram responsáveis pela parte musical do evento, reproduzindo grandes sucessos de Alcione, como “Você Me Vira a Cabeça” e “Não Deixe o Samba Morrer”.

