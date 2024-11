Com ajuda de Sinner, Itália avança à semifinal da Copa Davis

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 19:26 Para compartilhar:

ROMA, 21 NOV (ANSA) – A Itália sofreu, mas passou pela Argentina nesta quinta-feira (21) em Málaga, na Espanha, e avançou à semifinal da Copa Davis, principal competição por equipes da modalidade.

Atual campeã do torneio, a Azzurra viu Lorenzo Musetti ser derrotado por Francisco Cerúndolo no primeiro embate em terras espanholas. O sul-americano ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Em situação complicada, a Itália depositou suas esperanças em Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, e o jovem tirolês retribuiu a confiança. No duelo de simples, o tenista passou o caminhão em cima de Sebastián Báez ao vencer com sonoros 6/2 e 6/1.

Na sequência, Sinner foi selecionado para disputar a partida de desempate, em duelo de duplas, formando equipe com Matteo Berrettini. Os atletas fizeram o dever de casa e passaram por Máximo González e Andrés Molteni.

Com o triunfo, os europeus pegarão a Austrália no próximo sábado (23) na semifinal, detentora de 28 títulos da competição.

O país, que não ganha a Copa Davis desde 2003, foi vice nas últimas duas edições ao perder para Canada (2022) e Itália (2023). (ANSA).